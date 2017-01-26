CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час гасіння масштабної лісової пожежі в Чилі загинуло шестеро осіб.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лісові пожежі в Чилі: шестеро осіб загинули, - ВІДЕО
4 тис. людей вже евакуйовано із зони лиха
Пожежа в Чилі. Фото: Укрінформ
Серед них чотири пожежних і двоє поліцейських, повідомляє ВВС.
Вогонь охопив близько 238 тисяч гектарів земель і продовжує зростати.
Як мінімум 4 тис. людей вже евакуйовано із зони лиха.
Дим від пожежі видно за багато кілометрів від її місця. Жителі чилійського міста Санта Ольга спостерігають заграву.
Нагадаємо, що численні лісові пожежі в Чилі намагаються загасити 1200 військовослужбовців та 500 пожежників.
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26 01 2017 09:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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