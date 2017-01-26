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Лісові пожежі в Чилі: шестеро осіб загинули, - ВІДЕО

4 тис. людей вже евакуйовано із зони лиха
Під час гасіння масштабної лісової пожежі в Чилі загинуло шестеро осіб.
Лісові пожежі в Чилі: шестеро осіб загинули, - ВІДЕО Пожежа в Чилі. Фото: Укрінформ

Серед них чотири пожежних і двоє поліцейських, повідомляє ВВС.

Вогонь охопив близько 238 тисяч гектарів земель і продовжує зростати.

Як мінімум 4 тис. людей вже евакуйовано із зони лиха.

Дим від пожежі видно за багато кілометрів від її місця. Жителі чилійського міста Санта Ольга спостерігають заграву.

Нагадаємо, що численні лісові пожежі в Чилі намагаються загасити 1200 військовослужбовців та 500 пожежників.

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26 01 2017 09:40
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