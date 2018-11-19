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Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросла до 80, понад 1200 зникли безвісти

Жертвами пожеж в Каліфорнії стали 80 осіб
В американському штаті Каліфорнія внаслідок масштабних лісових пожеж загинуло вже 80 людей, ще понад 1200 вважаються зниклими безвісти.
Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросла до 80, понад 1200 зникли безвісти Фото: EPA/UPG

Найбільше число жертв було зафіксовано в окрузі Б'ютт на півночі Каліфорнії, де спостерігається одна з найскладніших ситуацій у штаті. У центрі стихії там опинилося місто Парадайз, яке було практично повністю знищене,  повідомляє телеканал ABC News з посиланням на пожежну службу.

Загалом пожежі охопили більш тисяч квадратних кілометрів.

Раніше повідомлялося про 76 загиблих внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії.

Президент США Дональд Трамп 17 листопада вперше відвідав охоплену лісовими пожежами Каліфорнію.

12 листопада Трамп оголосив Каліфорнію зоною великого стихійного лиха.

Нагадаємо, що вранці 8 листопада 2018 року на півночі американського штату Каліфорнія почалися лісові пожежі, які тривають досі. Вогонь вже знищив сотні квадратних кілометрів лісу, зруйнував тисячі будинків, були евакуйовані сотні тисяч людей. Згорло також місто Парадайс округу Бьютт, де проживало приблизно 27 тисяч осіб.

 

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19 11 2018 11:22
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