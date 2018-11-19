Лісові пожежі в Каліфорнії: кількість жертв зросла до 80, понад 1200 зникли безвісти

В американському штаті Каліфорнія внаслідок масштабних лісових пожеж загинуло вже 80 людей, ще понад 1200 вважаються зниклими безвісти.

Найбільше число жертв було зафіксовано в окрузі Б'ютт на півночі Каліфорнії, де спостерігається одна з найскладніших ситуацій у штаті. У центрі стихії там опинилося місто Парадайз, яке було практично повністю знищене, повідомляє телеканал ABC News з посиланням на пожежну службу.

Загалом пожежі охопили більш тисяч квадратних кілометрів.

Раніше повідомлялося про 76 загиблих внаслідок лісових пожеж у Каліфорнії.

Президент США Дональд Трамп 17 листопада вперше відвідав охоплену лісовими пожежами Каліфорнію.

12 листопада Трамп оголосив Каліфорнію зоною великого стихійного лиха.