CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗростаюча лісова пожежа знищила понад 100 будинків в горах штату Колорадо.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Лісові пожежі в Колорадо знищили сотні будинків
Нинішній пожежі дали назву "Весняний вогонь"
Фото: getty images
"Пожежі недалеко від Форт-Гарланда (близько 205 миль на південний захід від Денвера) знищили 104 будівлі в управлінні гірських будинків, створеному в 1970-х роках мультимільйонером, видавцем Малькольмом Форбсом", - йдеться у повідомленні CBS News.
Через пожежі в штаті Юта евакуювали жителів 200-300 будинків.
Нинішній пожежі дали назву "Весняний вогонь" і він є одним з шести наймасштабніших в штаті Колорадо. Він охопив територію 318 кв. кілометрів. Це приблизно в п'ять разів більше площі Манхеттена.
Нагадаємо, що в Норвегії через лісові пожежі скасували низку залізничних рейсів, що призвело до серйозних транспортних затримок.
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