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Лісові пожежі в Колорадо знищили сотні будинків

Нинішній пожежі дали назву "Весняний вогонь"
Зростаюча лісова пожежа знищила понад 100 будинків в горах штату Колорадо.
Лісові пожежі в Колорадо знищили сотні будинків Фото: getty images

"Пожежі недалеко від Форт-Гарланда (близько 205 миль на південний захід від Денвера) знищили 104 будівлі в управлінні гірських будинків, створеному в 1970-х роках мультимільйонером, видавцем Малькольмом Форбсом", - йдеться у повідомленні CBS News.

Через пожежі в штаті Юта евакуювали жителів 200-300 будинків.

Нинішній пожежі дали назву "Весняний вогонь" і він є одним з шести наймасштабніших в штаті Колорадо. Він охопив територію 318 кв. кілометрів. Це приблизно в п'ять разів більше площі Манхеттена.

Нагадаємо, що в Норвегії через лісові пожежі скасували низку залізничних рейсів, що призвело до серйозних транспортних затримок.

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05 07 2018 08:59
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