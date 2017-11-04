Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Літак "Антонова" встановив черговий рекорд, підняшви 3 202 кг на висоту 2 700 м

Випробування пройшли вдало
Державне підприємство "Антонов" у вівторок, 11 квітня, провело над Києвом випробування на вантажопідйомність літака Ан-2-100, який є сучасною модифікацією біплана Ан-2.
Літак "Антонова" встановив черговий рекорд, підняшви 3 202 кг на висоту 2 700 м Фото: ДП "Антонов"

Метою випробувального польоту було з'ясувати, чи здатен Ан-2-100 летіти з вантажем 3200 кг - найважчим для літаків такого класу, повідомляє Facebook підприємства.

Випробування пройшли вдало, літак зумів піднятися на висоту 2700 метрів.

Нагадаємо, що новітній український літак - транспортник Ан-132 - в п'ятницю, 31 березня, вперше піднявся в повітря.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 04 2017 13:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

Найстаріша ромська школа Європи в Ужгороді: іноземний слід та небайдужість українців

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.