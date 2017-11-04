CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДержавне підприємство "Антонов" у вівторок, 11 квітня, провело над Києвом випробування на вантажопідйомність літака Ан-2-100, який є сучасною модифікацією біплана Ан-2.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літак "Антонова" встановив черговий рекорд, підняшви 3 202 кг на висоту 2 700 м
Випробування пройшли вдало
Фото: ДП "Антонов"
Метою випробувального польоту було з'ясувати, чи здатен Ан-2-100 летіти з вантажем 3200 кг - найважчим для літаків такого класу, повідомляє Facebook підприємства.
Випробування пройшли вдало, літак зумів піднятися на висоту 2700 метрів.
Нагадаємо, що новітній український літак - транспортник Ан-132 - в п'ятницю, 31 березня, вперше піднявся в повітря.
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11 04 2017 13:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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