Літак "Антонова" встановив черговий рекорд, підняшви 3 202 кг на висоту 2 700 м Випробування пройшли вдало

Державне підприємство "Антонов" у вівторок, 11 квітня, провело над Києвом випробування на вантажопідйомність літака Ан-2-100, який є сучасною модифікацією біплана Ан-2.

Фото: ДП "Антонов"

Метою випробувального польоту було з'ясувати, чи здатен Ан-2-100 летіти з вантажем 3200 кг - найважчим для літаків такого класу, повідомляє Facebook підприємства. Випробування пройшли вдало, літак зумів піднятися на висоту 2700 метрів. Нагадаємо, що новітній український літак - транспортник Ан-132 - в п'ятницю, 31 березня, вперше піднявся в повітря.

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