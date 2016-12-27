Літак із командою "Шапакоенсе" розбився через нестачу палива

Пілоти просили авіадиспетчерів про екстрену посадку, але запит поставили в режим очікування

Літак із бразильською командою "Шапекоенсе" на борту упав у Колумбії через нестачу палива.

Це офіційний висновок слідства, який оприлюднений у Боготі, повідомляє "24 Канал".

Раніше такою ж була і головна версія слідчих. Тепер її підтвердили завдяки записам із так званих "чорних скриньок".

Ще більше вражає сумний збіг обставин: виявляється, пілоти просили авіадиспетчерів про екстрену посадку. Утім, їхній запит поставили в режим очікування, бо на той момент інший літак теж запросив екстрену посадку.

Нагадаємо, що у Колумбії розбився бразильський літак, на борту якого перебувало 72 пасажира і дев'ять членів екіпажу.

Згодом управління цивільної авіації Колумбії опублікувало список осіб, які вижили під час аварії літака авіакомпанії Lamia, на борту якого перебували 72 пасажири, в тому числі члени бразильського футбольного клубу "Шапекоенсе".