Літак із командою "Шапакоенсе" розбився через нестачу палива
Це офіційний висновок слідства, який оприлюднений у Боготі, повідомляє "24 Канал".
Раніше такою ж була і головна версія слідчих. Тепер її підтвердили завдяки записам із так званих "чорних скриньок".
Ще більше вражає сумний збіг обставин: виявляється, пілоти просили авіадиспетчерів про екстрену посадку. Утім, їхній запит поставили в режим очікування, бо на той момент інший літак теж запросив екстрену посадку.
Нагадаємо, що у Колумбії розбився бразильський літак, на борту якого перебувало 72 пасажира і дев'ять членів екіпажу.
Згодом управління цивільної авіації Колумбії опублікувало список осіб, які вижили під час аварії літака авіакомпанії Lamia, на борту якого перебували 72 пасажири, в тому числі члени бразильського футбольного клубу "Шапекоенсе".
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