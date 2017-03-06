Літак ООН з їжею для голодуючих дітей приземлився на житловий будинок у Сомалі

Літак Всесвітньої продовольчої програми ООН розбився у провінції Гедо на півдні Сомалі.

Про це повідомляє Хinhua з посиланням на представника ООН.

"В літаку були чотири члени екіпажу, всі вони живі і не постраждали. Однак літак, за наявною інформацією, був серйозно пошкоджений", – зазначив представник ООН.

За його словами, наразі зарано говорити про причину інциденту, оператор пообіцяв співпрацювати зі слідством.

Очевидці повідомили, що літак здійснював посадку, однак виникли певні технічні проблеми, після чого літак з одного боку зайнявся. Повітряне судно впало на будинок, розташований неподалік від злітно-посадкової смуги, однак його мешканці не постраждали.

"Я думаю, що важливо відзначити, що літак перевозив 5 метричних тонн спеціальної їжі для лікування і профілактики недоїдання більш ніж 2300 дітей молодшого віку", – заявив представник ООН.

Нагадаємо, в Росії, на території Саратовської області, сталася авіакатастрофа за участю воєнного літака Ан-26, в результаті якої загинув курсант.

Міністерство оборони Росії оголосило про закінчення розслідування обставин авіакатастрофи військового літака Ту-154.