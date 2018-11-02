Літак розбився у Підмосков'ї через зіткнення з вертольотом "Почты России"

Внаслідок авіакатастрофи у Підмосков'ї ніхто не вижив, Слідчий комітет відкрив справу

За попередніми даними, літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом "Почты России".

Прес-секретар губернатора Оренбурзької області Сергій Шермецінський повідомив, що в літаку було понад 60 жителів області.

"За моїми даними, там було понад 60 людей, і всі практично зі сходу області", - повідомило джерело "Интерфакса".

Видео с места крушения самолета. pic.twitter.com/y8vikN1akP — Тот самый Мартин (@martin_camera) 11 февраля 2018 г.

Літак розламався на шматки, які розкидало на велику відстань.

Рятувальники, які прибули на місце падіння, побачили багато загиблих, точна кількість не встановлена.

"На даний момент рятувальникам вдалося встановити і дістатися до місця падіння літака в Підмосков'ї, на місці велика кількість тіл і фрагментів тіл", - сказав співрозмовник агентства.

Як повідомляє "Медуза", у Слідчому комітеті РФ повідомили про порушення справи за фактом аварії - за статтею про порушення правил експлуатації повітряного транспорту.

Як СК, так і прес-секретар губернатора Оренбурзької області Сергій Шермецинський підтверджують, що в літаку було більше 60 чоловік.

О 15:43 мск МНС РФ підтвердило інформацію про катастрофу літака Ан-148 в Раменському районі Підмосков'я.

"Сьогодні в Раменському районі Московської області поблизу н.п. Степанівське зазнав аварії літак Ан-148, що виконував рейс № 703 сполученням: Домодєдово - Орськ. До місця падіння негайно прибули пожежно-рятувальні підрозділи МНС Росії, бригади швидкої медичної допомоги та інші служби екстреного реагування", - йдеться в повідомленні на сайті МНС РФ.

Нагадаємо, пасажирський літак Саратовських авіаліній зазнав аварії після вильоту з московського аеропорту "Домодєдово" до Орська.