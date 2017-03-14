Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Літак Ryanair вперше здійснив посадку в українському аеропорту

Наразі невідомо, який київський аеропорт Ryanair вибере для початку польотів
Перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.
Літак Ryanair вперше здійснив посадку в українському аеропорту Фото: flugzeuge.de

Літак Boeing 737-700 з реєстраційним номером EI-SEV, який є літаком бізнес-авіації, вилетів з Дубліна рейсом FR67 і приземлився у Києві о 19:19, - повідомляє avianews.com.

15 березня комерційний директор лоу-коста Ryanair Девід О'Брайан має провести дві прес-конференції про початок польотів з України.

Наразі невідомо, який київський аеропорт Ryanair вибере для початку польотів.

 

За інформацією avianews.com, ірландський авіаперевізник досі не підписав необхідний договір на обслуговування, а сьогоднішній рейс з Дубліна приймається поки що як одиничний.

Нагадаємо, що найбільший лоукостер Європи Ryanair почне літати у 2017 році до "Міжнародного аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 03 2017 20:36
ТЕГИ: літак, RyanAir
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

Бізнес на Amazon для українців: шанс на гідне життя чи марна трата часу і грошей?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.