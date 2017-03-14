Літак Ryanair вперше здійснив посадку в українському аеропорту

Наразі невідомо, який київський аеропорт Ryanair вибере для початку польотів

Перший літак авіакомпанії Ryanair 14 березня здійснив посадку в Україні, в київському аеропорту Жуляни.

Літак Boeing 737-700 з реєстраційним номером EI-SEV, який є літаком бізнес-авіації, вилетів з Дубліна рейсом FR67 і приземлився у Києві о 19:19, - повідомляє avianews.com.

15 березня комерційний директор лоу-коста Ryanair Девід О'Брайан має провести дві прес-конференції про початок польотів з України. Наразі невідомо, який київський аеропорт Ryanair вибере для початку польотів. Ryanair уже в Жулянах pic.twitter.com/vR4dqVi8Bm — Mikhail Golub (@golub) 14 марта 2017 г. За інформацією avianews.com, ірландський авіаперевізник досі не підписав необхідний договір на обслуговування, а сьогоднішній рейс з Дубліна приймається поки що як одиничний.