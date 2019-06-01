CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУранці 6 січня в міжнародному аеропорту "Львів" літак Turkish Airlines викотився за межі смуги.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літак Turkish Airlines викотився за межі смуги в аеропорту "Львів", - ФОТО
На борту Boeing 737-800 було 59 пасажирів, вони не постраждали
Фото: jetphotos.com
Лайнер Boeing 737-800 з бортовим номером TC-JVI повинен був виконати рейс до Стамбула, але при розвороті на смузі частково з'їхав з твердого покриття, повідомила прес-служба аеропорта.
Фото: skyscrapercity.com
На борту літака було 59 пасажирів і шість членів екіпажу. Вони не постраждали і були доставлені в термінал "A".
Аеропорт планує відновити роботу найближчим часом.
Як видно з табло на офіційному сайті аеропорту, ряд рейсів у неділю затримуються або скасовані.
Львівський аеропорт - найбільший в Західній Україні. Розташований на півдні від центру міста. У 2018 році аеропорт у Львові обслужив майже 1,6 млн пасажирів, що на 48% більше, ніж в 2017 році.
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06 01 2019 15:03 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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