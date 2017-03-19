CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЛітак "Бєлавіа" на зльоті з аеропорту "Мінськ" зіткнувся зі зграєю птахів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літак в аеропорту Мінська на зльоті зіткнувся зі зграєю птахів
Ніхто не постраждав
Фото: Samolety.org
Про це повідомляє БЕЛТА.
"Інцидент стався сьогодні о 18:05. Літак компанії "Бєлавіа" зіткнувся зі зграєю птахів відразу ж, як тільки злетів, тому довелося повернутися в Національний аеропорт Мінськ", – йдеться в повідомленні.
За інформацією авіакомпанії, зіткнення "Боїнг 737-500", що прямував з Мінська в Санкт-Петербург, з птахами сталося на висоті приблизно 150 м.
"Командир екіпажу прийняв рішення, що повітряне судно має повернутися в аеропорт. Посадка пройшла добре. Ніхто не постраждав", – зазначили в авіакомпанії.
Нагадаємо, влада Австралії попередила про небезпеку користування електронними пристроями з батареями в літаках після того, як у жінки в літаку загорілися навушники.
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