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Літак в аеропорту Мінська на зльоті зіткнувся зі зграєю птахів

Ніхто не постраждав
Літак "Бєлавіа" на зльоті з аеропорту "Мінськ" зіткнувся зі зграєю птахів.
Літак в аеропорту Мінська на зльоті зіткнувся зі зграєю птахів Фото: Samolety.org

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Інцидент стався сьогодні о 18:05. Літак компанії "Бєлавіа" зіткнувся зі зграєю птахів відразу ж, як тільки злетів, тому довелося повернутися в Національний аеропорт Мінськ", – йдеться в повідомленні.

За інформацією авіакомпанії, зіткнення "Боїнг 737-500", що прямував з Мінська в Санкт-Петербург, з птахами сталося на висоті приблизно 150 м.

"Командир екіпажу прийняв рішення, що повітряне судно має повернутися в аеропорт. Посадка пройшла добре. Ніхто не постраждав", – зазначили в авіакомпанії.

Нагадаємо, влада Австралії попередила про небезпеку користування електронними пристроями з батареями в літаках після того, як у жінки в літаку загорілися навушники.

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19 03 2017 22:40
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