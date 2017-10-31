Літак, що летів з Москви до Туреччини здійснив екстрену посадку в Одесі через підозрілу знахідку
"На міжнародному авіарейсі турецької авіакомпанії, що прямував з Домодедово (Москва) до Туреччини виникла нештатна ситуація: один з пасажирів поскаржився на стан здоров'я, а саме на розлад у шлунку, та довгий час знаходився в приміщені туалету. Екіпаж з огляду на підозрілі дії пасажира провів детальний огляд туалетної кабіни та виявив у приміщенні сховану підозрілу сумку. Знахідка змусила екіпаж вдатись до рішення здійснити екстрену посадку на найближчому аеродромі, ним виявився міжнародний аеропорт в Одесі", - повідомив радник глави Нацполіції в Одеській обл. Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.
Він додав, що до літака А320, який щойно здійснив вдалу посадку, вирушив кінологічний підрозділ Державної прикордонної служби України для огляду підозрілого предмету.
Через деякий час з'ясувалося, що у "забутих" речах не знайшли нічого особливого.
"Пасажир пробув в туалеті тривалий час, вийшов звідти переодягнений в інший одяг, в захованих та "забутих" речах не виявлено нічого підозрілого, зараз з пасажиром, громадянином Литви, спілкуються співробітники СБУ та з'ясовують його підозрілі дії", - повідомив оновлені дані представник Нацполіції.
Нагадаємо, у столичному аеропорту "Бориспіль" сьогодні вранці зіткнулися літак і вантажний автомобіль служби бортового харчування.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа