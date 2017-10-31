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Літак, що летів з Москви до Туреччини здійснив екстрену посадку в Одесі через підозрілу знахідку

Один із пасажирів довго перебував у приміщенні туалету, потім там знайшли заховану сумку. Через деякий час з'ясувалося, що у "забутих" речах не знайшли нічого підозрілого
Літак турецької авіакомпанії, що прямував з Домодедово (Москва) до Туреччини, здійснив аварійну посадку в Одесі через підозрілу поведінку пасажира та знайдену в туалеті сумку. Однак через деякий час з'ясувалося, що українські прикордонники разом з кінологами не знайшли нічого підозрілого.
Літак, що летів з Москви до Туреччини здійснив екстрену посадку в Одесі через підозрілу знахідку Фото: ria.ru

"На міжнародному авіарейсі турецької авіакомпанії, що прямував з Домодедово (Москва) до Туреччини виникла нештатна ситуація: один з пасажирів поскаржився на стан здоров'я, а саме на розлад у шлунку, та довгий час знаходився в приміщені туалету. Екіпаж з огляду на підозрілі дії пасажира провів детальний огляд туалетної кабіни та виявив у приміщенні сховану підозрілу сумку. Знахідка змусила екіпаж вдатись до рішення здійснити екстрену посадку на найближчому аеродромі, ним виявився міжнародний аеропорт в Одесі", - повідомив радник глави Нацполіції в Одеській обл. Руслан Форостяк на своїй сторінці у Facebook.

Він додав, що до літака А320, який щойно здійснив вдалу посадку, вирушив кінологічний підрозділ Державної прикордонної служби України для огляду підозрілого предмету.

Через деякий час з'ясувалося, що у "забутих" речах не знайшли нічого особливого.

"Пасажир пробув в туалеті тривалий час, вийшов звідти переодягнений в інший одяг, в захованих та "забутих" речах не виявлено нічого підозрілого, зараз з пасажиром, громадянином Литви, спілкуються співробітники СБУ та з'ясовують його підозрілі дії", - повідомив оновлені дані представник Нацполіції.

Нагадаємо, у столичному аеропорту "Бориспіль" сьогодні вранці зіткнулися літак і вантажний автомобіль служби бортового харчування.
 

 

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31 10 2017 18:51
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