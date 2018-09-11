Літак з українськими туристами здійснив вимушену посадку в Каїрі через бійку на борту
"Рейс YE5015 здійснив вимушену посадку в аеропорту міста Каїр через інцидент, пов'язаний з бійкою пасажирів на борту. Відповідно до авіаційних норм, екіпаж не міг продовжити політ, оскільки закінчився його льотний час", - повідомила прес-служба туроператора Join UP!
Що спровокувало бійку, не вказано.
У зв'язку з інцидентом чотири наступні рейси цього борту було затримано на чотири години.
YE5021 02:00 (було) — BAY2091 Київ — Хургада 06:05 / 10:05
YE5214 07:00 (було) — BAY2094 Хургада — Львів 11:05 / 15:05
YE5213 12:00 (було) — BAY2093 Львів — Хургада 16:05 / 20:05
YE5022 17:00 (було) — BAY2092 Хургада — Київ 21:05 / 01:05.
Нагадаємо, літак здійснив вимушену посадку у Португалії "через сморід від пасажира". Літак приземлився "з медичних причин". В аеропорту чоловіка зустріли медики, а потерпілим від його запаху надали допомогу.
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