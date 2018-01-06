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Літак здійснив вимушену посадку у Португалії "через сморід від пасажира"

Представники Transavia Airlines прокоментували інцидент
За їх словами, приземлився "з медичних причин". В аеропорту чоловіка зустріли медики, а потерпілим від його запаху надали допомогу.
Літак здійснив вимушену посадку у Португалії "через сморід від пасажира" Фото: mirror.co.uk

Літак авіакомпанії Transavia Airlines, що прямував із Нідерландів до іспанського острова Гран-Канарія, здійснив вимушену посадку в португальському аеропорту Фару через "нестерпний сморід" від пасажира.

"Складалося враження, ніби він не мився щонайменше декілька тижнів", — розповів журналістам один з очевидців, який перебував на борту. Він описав запах як "нестерпний" і додав, що декілька пасажирів від запаху знепритомніли, а декого навіть знудило.

Екіпаж літака намагався ізолювати чоловіка в туалеті, але це не допомогло. Після цього пілот вирішив посадити літак у найближчому аеропорту.

 
 
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01 06 2018 16:43
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