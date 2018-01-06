Літак здійснив вимушену посадку у Португалії "через сморід від пасажира"

За їх словами, приземлився "з медичних причин". В аеропорту чоловіка зустріли медики, а потерпілим від його запаху надали допомогу.

Літак авіакомпанії Transavia Airlines, що прямував із Нідерландів до іспанського острова Гран-Канарія, здійснив вимушену посадку в португальському аеропорту Фару через "нестерпний сморід" від пасажира.

"Складалося враження, ніби він не мився щонайменше декілька тижнів", — розповів журналістам один з очевидців, який перебував на борту. Він описав запах як "нестерпний" і додав, що декілька пасажирів від запаху знепритомніли, а декого навіть знудило.

Екіпаж літака намагався ізолювати чоловіка в туалеті, але це не допомогло. Після цього пілот вирішив посадити літак у найближчому аеропорту.