CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗа їх словами, приземлився "з медичних причин". В аеропорту чоловіка зустріли медики, а потерпілим від його запаху надали допомогу.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літак здійснив вимушену посадку у Португалії "через сморід від пасажира"
Представники Transavia Airlines прокоментували інцидент
Фото: mirror.co.uk
Літак авіакомпанії Transavia Airlines, що прямував із Нідерландів до іспанського острова Гран-Канарія, здійснив вимушену посадку в португальському аеропорту Фару через "нестерпний сморід" від пасажира.
"Складалося враження, ніби він не мився щонайменше декілька тижнів", — розповів журналістам один з очевидців, який перебував на борту. Він описав запах як "нестерпний" і додав, що декілька пасажирів від запаху знепритомніли, а декого навіть знудило.
Екіпаж літака намагався ізолювати чоловіка в туалеті, але це не допомогло. Після цього пілот вирішив посадити літак у найближчому аеропорту.
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01 06 2018 16:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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