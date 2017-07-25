CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПатрульні літаки НАТО ідентифікували біля кордону Латвії над Балтійським морем військово-транспортний літак Російської ФедераціїПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літаки НАТО зафіксували російський Ан-26 поблизу кордону Латвії
Ан-26 Фото: Обзор.Press
"25 липня літаки повітряної поліції ідентифікували над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії російський літак Ан-26", - йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії в Twitter.
Нагадаємо, що у столиці Латвії Ризі затримали громадянина Російської Федерації за запуск безпілотника біля будівлі Міноборони країни.
Після початку російської агресії проти України війська НАТО все частіше фіксують провокативні дії російської авіації біля кордонів країн Балтії.
Нагадаємо, американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
25 07 2017 22:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Від дитинства до останніх років: унікальні фото з життя Любомира Гузара
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles