Літаки НАТО зафіксували російський Ан-26 поблизу кордону Латвії

Патрульні літаки НАТО ідентифікували біля кордону Латвії над Балтійським морем військово-транспортний літак Російської Федерації

"25 липня літаки повітряної поліції ідентифікували над Балтійським морем неподалік від кордонів Латвії російський літак Ан-26", - йдеться у повідомленні Національних збройних сил Латвії в Twitter.

Нагадаємо, що у столиці Латвії Ризі затримали громадянина Російської Федерації за запуск безпілотника біля будівлі Міноборони країни.

Після початку російської агресії проти України війська НАТО все частіше фіксують провокативні дії російської авіації біля кордонів країн Балтії.

Нагадаємо, американські військово-повітряні сили перехопили російські бомбардувальники Ту-95 біля берегів Аляски.