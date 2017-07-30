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Літаки США та Японії наблизились до Корейського півострову у відповідь на запуск ракети КНДР

Бомбардувальники злетіли з авіабази США в Гуамі
Два американських бомбардувальника B-1B пролетіли над Корейським півостровом.
Літаки США та Японії наблизились до Корейського півострову у відповідь на запуск ракети КНДР Фото: AFP

У заяві ВПС йдеться, що політ B-1B, проведений в суботу, був прямою відповіддю на ракетний тест і попередній запуск у липні ракети "Hwansong-14", повідомляє Reuters.

Згідно із заявою, бомбардувальники злетіли з авіабази США в Гуамі, і до них приєдналися японські і південнокорейські винищувачі.

"Північна Корея як і раніше є найбільш актуальною загрозою для регіональної стабільності", - йдеться у заяві ВПС США.

Нагадаємо, 28 липня Північна Корея запустила ракету в бік Японії. У Токіо скликали термінове засідання Ради національної безпеки країни.

Запущена Північно Кореєю міжконтинентальна балістична ракета пролетіла близько 1 тис. кілометрів, що стало для Пхеньяна другим запуском МБР.

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