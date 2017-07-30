ПОЛІТИКА НОВИНИДва американських бомбардувальника B-1B пролетіли над Корейським півостровом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Літаки США та Японії наблизились до Корейського півострову у відповідь на запуск ракети КНДР
Бомбардувальники злетіли з авіабази США в Гуамі
Фото: AFP
У заяві ВПС йдеться, що політ B-1B, проведений в суботу, був прямою відповіддю на ракетний тест і попередній запуск у липні ракети "Hwansong-14", повідомляє Reuters.
Згідно із заявою, бомбардувальники злетіли з авіабази США в Гуамі, і до них приєдналися японські і південнокорейські винищувачі.
"Північна Корея як і раніше є найбільш актуальною загрозою для регіональної стабільності", - йдеться у заяві ВПС США.
Нагадаємо, 28 липня Північна Корея запустила ракету в бік Японії. У Токіо скликали термінове засідання Ради національної безпеки країни.
Запущена Північно Кореєю міжконтинентальна балістична ракета пролетіла близько 1 тис. кілометрів, що стало для Пхеньяна другим запуском МБР.
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