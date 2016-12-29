Ліцензію "1+1" продовжено на сім років, - Нацрада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 15 грудня переоформила і продовжила на сім років ліцензію для телеканалу "1+1" на аналогове мовлення.

За це рішення одностайно проголосували всі члени Нацради, - повідомляють на сайті Нацради.

Зазначають, що телеканал повинен отримати бланк ліцензії на мовлення щонайпізніше 6 січня 2017 року.

"Згідно зі ст.33 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", бланк ліцензії на мовлення з продовженим терміном дії вручають ліцензіату щонайшвидше останнього робочого дня чинності попередньої ліцензії за умови сплати ліцензійного збору - тобто не раніш ніж 29 грудня. Відповідно до ст. 32 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" передбачено, що бланк ліцензії повинен бути виданий заявникові після внесення ним ліцензійного збору, що підтверджується відповідним документом органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів. Таким документом для Нацради є виписка Державної казначейської служби, яка була отримана 26 грудня. Резюмуючи - "Студія "1 +1" має отримати бланк ліцензії щонайпізніше 6 січня 2017 року", - йдеться в повідомленні.

Нацрада також звернулася до каналу з листом про підтвердження того, що його кінцевий бенефіціарний власник не змінився і попросила "не шукати в усьому політичну складову".

Нагадаємо, 29 грудня на сайті "1+1" було оприлюднено звернення від імені керівництва та кількох співробітників телеканалу на адресу президента, спікера і прем'єра. У ньому сказано, що "1+1" намагаються позбавити ліцензії. Також у ньому стверджується, що за проблемами телеканалу стоїть Адміністрація президента.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення у відповідь повідомила, що ліцензію телеканалу "1+1" уже продовжено, а її бланк буде видано до 23 січня (протягом 30 днів після сплати ліцензійного збору). Відсутність бланка не є підставою для припинення мовлення телеканалу.

Прем'єр Володимир Гройсман також заявив, що телеканалу "1+1" не загрожує втрата ліцензії на мовлення.

Нагадаємо, раніше представники телеканалу "1+1" заявили про загрозу відключення мовлення у зв'язку з небажанням Нацради продовжити ліцензію каналу, з цього приводу звернулися до президента України Петра Порошенка.

При цьому стверджується, що Адміністрація президента намагається передати контроль над каналом в інші руки.

Керівництво телеканалу "1+1" припускає, що ситуація з тим, що Нацрада не видає їм ліцензію на мовлення пов'язана з позицією Адміністрації президента, якій "невигідно мати непідконтрольний медіа-ресурс".