Ліцензію маршрутки на пасажирські перевезення можна перевірити онлайн

Державна служба України з безпеки на транспорті відкрила дані про ліцензії транспортних засобів на перевезення пасажирів і вантажів.

Платформа запустила сервіс, який дозволяє сфотографувати або ввести вручну номер транспорту і перевірити його ліцензію. Перевірити можна всі види транспорту, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, як регулярні так і не регулярні, повідомляє прес-служба платформи для роботи з державними відкритими даними Опендатабот.

Щоб перевірити ліцензію перевізника, треба:

Додати Опендатабот у Telegram;

Сфотографувати маршрутку й надіслати фото або ввести номер авто вручну;

Отримати інформацію про ліцензію транспортного засобу.

Якщо у транспортного засобу не виявилося ліцензії, можна написати скаргу в "Укртрансбезпеку".

За даними платформи, ліцензії на перевезення пасажирів є у 89,7 тис. маршруток в Україні. Найбільшу кількість ліцензій на перевезення автомобілів мають компанії "Північтранс", "Київтранс" і "Транс-сервіс-1".