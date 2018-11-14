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Ліцензію маршрутки на пасажирські перевезення можна перевірити онлайн

Держслужба безпеки на транспорті відкрила дані про ліцензії транспортних засобів
Державна служба України з безпеки на транспорті відкрила дані про ліцензії транспортних засобів на перевезення пасажирів і вантажів.
Ліцензію маршрутки на пасажирські перевезення можна перевірити онлайн Фото: kiev.vgorode.ua

Платформа запустила сервіс, який дозволяє сфотографувати або ввести вручну номер транспорту і перевірити його ліцензію. Перевірити можна всі види транспорту, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, як регулярні так і не регулярні, повідомляє прес-служба платформи для роботи з державними відкритими даними Опендатабот.

Щоб перевірити ліцензію перевізника, треба:

Додати Опендатабот у Telegram;

Сфотографувати маршрутку й надіслати фото або ввести номер авто вручну;

Отримати інформацію про ліцензію транспортного засобу.

Якщо у транспортного засобу не виявилося ліцензії, можна написати скаргу в "Укртрансбезпеку".

За даними платформи, ліцензії на перевезення пасажирів є у 89,7 тис. маршруток в Україні. Найбільшу кількість ліцензій на перевезення автомобілів мають компанії "Північтранс", "Київтранс" і "Транс-сервіс-1".

Додамо, за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.

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14 11 2018 19:41
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