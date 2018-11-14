Ліцензію маршрутки на пасажирські перевезення можна перевірити онлайн
Платформа запустила сервіс, який дозволяє сфотографувати або ввести вручну номер транспорту і перевірити його ліцензію. Перевірити можна всі види транспорту, які здійснюють пасажирські та вантажні перевезення, як регулярні так і не регулярні, повідомляє прес-служба платформи для роботи з державними відкритими даними Опендатабот.
Щоб перевірити ліцензію перевізника, треба:
Додати Опендатабот у Telegram;
Сфотографувати маршрутку й надіслати фото або ввести номер авто вручну;
Отримати інформацію про ліцензію транспортного засобу.
Якщо у транспортного засобу не виявилося ліцензії, можна написати скаргу в "Укртрансбезпеку".
За даними платформи, ліцензії на перевезення пасажирів є у 89,7 тис. маршруток в Україні. Найбільшу кількість ліцензій на перевезення автомобілів мають компанії "Північтранс", "Київтранс" і "Транс-сервіс-1".
Додамо, за перші 7 місяців 2018 року патрульні поліцейські зупинили в Україні понад 56 тис. п'яних водіїв.
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