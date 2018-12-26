Ліван поскаржиться на Ізраїль до Радбезу ООН
"Міністерство закордонних справ Лівану подасть скаргу проти Ізраїлю до Ради Безпеки ООН, після того, як Ізраїль здійснив авіаудари по території Сирії з загрозою для польотів цивільних авіалайнерів над повітряним простором Лівану", - повідомляє The National.
Міністр транспорту Лівану Юсеф Феніанос підтвердив у середу, що авіаудари загрожували безпеці польотів цивільних авіалайнерів, які літали над повітряним простором Лівану.
Ліван ледь уникнув "катастрофи", повідомляється в заяві державного Національного інформаційного агентства Лівану. Як відомо, деякі ЗМІ повідомляють про атаку Ізраїлю у відповідь на обстріл. За їхніми даними, сирійське державне агентство SANA підтвердило, що повітряна атака над Дамаском проводилася ізраїльськими військово-повітряними силами. Частину ракет вдалося перехопити, однак кілька сирійських солдатів постраждали.
Нагадаємо, Ізраїль почав військову операцію "Північний щит" на кордоні з Ліваном. Її головна мета - виявлення та ліквідація транскордонних тунелів шиїтського угруповання "Хезболли", які використовуються для перекидання бойовиків на ізраїльську територію.
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