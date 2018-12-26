Ліван поскаржиться на Ізраїль до Радбезу ООН

"Ізраїль здійснив авіаудари по території Сирії з загрозою для польотів цивільних авіалайнерів"

Ліван направить скаргу до Радбезу ООН щодо їзраїльських ракетних ударів по сирійській території.

"Міністерство закордонних справ Лівану подасть скаргу проти Ізраїлю до Ради Безпеки ООН, після того, як Ізраїль здійснив авіаудари по території Сирії з загрозою для польотів цивільних авіалайнерів над повітряним простором Лівану", - повідомляє The National.

Міністр транспорту Лівану Юсеф Феніанос підтвердив у середу, що авіаудари загрожували безпеці польотів цивільних авіалайнерів, які літали над повітряним простором Лівану.

Ліван ледь уникнув "катастрофи", повідомляється в заяві державного Національного інформаційного агентства Лівану. Як відомо, деякі ЗМІ повідомляють про атаку Ізраїлю у відповідь на обстріл. За їхніми даними, сирійське державне агентство SANA підтвердило, що повітряна атака над Дамаском проводилася ізраїльськими військово-повітряними силами. Частину ракет вдалося перехопити, однак кілька сирійських солдатів постраждали.

Нагадаємо, Ізраїль почав військову операцію "Північний щит" на кордоні з Ліваном. Її головна мета - виявлення та ліквідація транскордонних тунелів шиїтського угруповання "Хезболли", які використовуються для перекидання бойовиків на ізраїльську територію.