Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Ліванський фотограф перезняв американські сексистські плакати, помінявши місцями чоловіків і жінок

Він додав, що ці стереотипи досі живі "в складках тканини, з якої зроблено сучасне суспільство"
Художник з Лівану Ілай Резкалла (Eli Rezkallah) перезняв кілька американських рекламних плакатів з 1950-х років. Основною відмінністю нових плакатів стало те, що місце жінок в них зайняли чоловіки.
Ліванський фотограф перезняв американські сексистські плакати, помінявши місцями чоловіків і жінок Скріншот

"Я уявив собі паралельний всесвіт, де ролі перевернуті, а чоловіки можуть спробувати свою сексистську отруту на смак", - розповів фотограф.


Фото: Eli Rezkallah


Фото: Eli Rezkallah


Фото: Eli Rezkallah


Фото: Eli Rezkallah

За словами художника, ідею для цієї серії йому підказали його американські родичі, які за святковим столом обговорювали, як жінки краще справляються з цим, кухнею і "жіночими обов'язками". Він додав, що ці стереотипи досі живі "в складках тканини, з якої зроблено сучасне суспільство".

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 01 2018 16:41
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

Загадковий Іран очима українців: корисні поради і лайфхаки

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.