CУСПІЛЬСТВО НОВИНИХудожник з Лівану Ілай Резкалла (Eli Rezkallah) перезняв кілька американських рекламних плакатів з 1950-х років. Основною відмінністю нових плакатів стало те, що місце жінок в них зайняли чоловіки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ліванський фотограф перезняв американські сексистські плакати, помінявши місцями чоловіків і жінок
Він додав, що ці стереотипи досі живі "в складках тканини, з якої зроблено сучасне суспільство"
Скріншот
"Я уявив собі паралельний всесвіт, де ролі перевернуті, а чоловіки можуть спробувати свою сексистську отруту на смак", - розповів фотограф.
Фото: Eli Rezkallah
Фото: Eli Rezkallah
Фото: Eli Rezkallah
Фото: Eli Rezkallah
За словами художника, ідею для цієї серії йому підказали його американські родичі, які за святковим столом обговорювали, як жінки краще справляються з цим, кухнею і "жіночими обов'язками". Він додав, що ці стереотипи досі живі "в складках тканини, з якої зроблено сучасне суспільство".
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19 01 2018 16:41 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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