Ліванський фотограф перезняв американські сексистські плакати, помінявши місцями чоловіків і жінок Він додав, що ці стереотипи досі живі "в складках тканини, з якої зроблено сучасне суспільство"

Художник з Лівану Ілай Резкалла (Eli Rezkallah) перезняв кілька американських рекламних плакатів з 1950-х років. Основною відмінністю нових плакатів стало те, що місце жінок в них зайняли чоловіки.

Скріншот

"Я уявив собі паралельний всесвіт, де ролі перевернуті, а чоловіки можуть спробувати свою сексистську отруту на смак", - розповів фотограф.

Фото: Eli Rezkallah

Фото: Eli Rezkallah

Фото: Eli Rezkallah

Фото: Eli Rezkallah За словами художника, ідею для цієї серії йому підказали його американські родичі, які за святковим столом обговорювали, як жінки краще справляються з цим, кухнею і "жіночими обов'язками". Він додав, що ці стереотипи досі живі "в складках тканини, з якої зроблено сучасне суспільство".

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію