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Ліванський патруль підірвався на кордоні із Сирією: є загиблі

Ліванська армія проводить військову операцію проти ІДІЛ
Броньований автомобіль ліванського військового патруля підірвався на придорожній міні в околицях міста Рас-Баальбек на кордоні із Сирією: загинули три солдати, ще один отримав поранення.
Ліванський патруль підірвався на кордоні із Сирією: є загиблі Фото:Reuters

Ліванська армія 19 серпня пішла в наступ проти анклаву "Ісламської держави" (ІДІЛ) на північно-східному кордоні із Сирією, повідомляє Reuters.

Метою наступу є територія недалеко від міста Рас-Баальбек - остання частина лівансько-сирійського кордону, що перебуває під контролем іділівців.

В операції застосовують ракети, артилерія та вертольоти.

Нагадаємо, що в Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули декілька людей.

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21 08 2017 15:18
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