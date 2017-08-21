НОВИНИБроньований автомобіль ліванського військового патруля підірвався на придорожній міні в околицях міста Рас-Баальбек на кордоні із Сирією: загинули три солдати, ще один отримав поранення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ліванський патруль підірвався на кордоні із Сирією: є загиблі
Ліванська армія проводить військову операцію проти ІДІЛ
Фото:Reuters
Ліванська армія 19 серпня пішла в наступ проти анклаву "Ісламської держави" (ІДІЛ) на північно-східному кордоні із Сирією, повідомляє Reuters.
Метою наступу є територія недалеко від міста Рас-Баальбек - остання частина лівансько-сирійського кордону, що перебуває під контролем іділівців.
В операції застосовують ракети, артилерія та вертольоти.
Нагадаємо, що в Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули декілька людей.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
21 08 2017 15:18 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Затятого "борця з бандерівцями" призначили чиновником Управління освіти у Краматорську, - журналіст
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа