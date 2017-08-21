Ліванський патруль підірвався на кордоні із Сирією: є загиблі Ліванська армія проводить військову операцію проти ІДІЛ

Броньований автомобіль ліванського військового патруля підірвався на придорожній міні в околицях міста Рас-Баальбек на кордоні із Сирією: загинули три солдати, ще один отримав поранення.

Фото:Reuters

Ліванська армія 19 серпня пішла в наступ проти анклаву "Ісламської держави" (ІДІЛ) на північно-східному кордоні із Сирією, повідомляє Reuters. Метою наступу є територія недалеко від міста Рас-Баальбек - остання частина лівансько-сирійського кордону, що перебуває під контролем іділівців. В операції застосовують ракети, артилерія та вертольоти. Нагадаємо, що в Дамаску при падінні ракети поблизу павільйону на міжнародному торговому ярмарку загинули декілька людей.

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