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Лівія відпустила українських моряків, яких тримала понад півроку

У Департаменті консульської служби МЗС України рекомендують утриматися від поїздок до Лівії
Четверо громадян України, члени екіпажу судна Temeteron, що минулого року затримано лівійською береговою охороною, звільнено 2 березня і вони вже повернулися на батьківщину.
Лівія відпустила українських моряків, яких тримала понад півроку Фото: fleetmon.com

"2 березня 2017 р. завдяки зусиллям українських дипломатів лівійською владою були звільнені з-під варти четверо громадян України - члени екіпажу затриманого в червні 2016 р. судна Temeteron. Зараз наші співвітчизники вже повернулися на батьківщину", - повідомляє Департамент консульської служби МЗС України у Facebook.

Департамент консульської служби МЗС України в черговий раз звертається до українців з наполегливою рекомендацією утриматися від поїздок до Лівії.

Нагадаємо, що в червні 2016 року поблизу порту м.Завія лівійська берегова охорона затримала танкер Temeteron (держава прапора - Беліз) за підозрою в скоєнні контрабанди нафтопродуктів за межі Лівії. Серед членів екіпажу були і громадяни України.

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03 03 2017 20:39
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