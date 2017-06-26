"ЛНР" може здійснити терористичні акти проти мирних жителів, - штаб АТО

Це може призвести до загострення ситуації в зоні проведення АТО

Бойовики з окупованих територій Луганської області можуть вдатися до провокацій проти мирного населення, щоб зірвати перемир’я на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО з посиланням на слова української сторони у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

У відомстві пояснили, що, відповідно до інформації ЗМІ, на сході України було знешкоджено диверсійно-розвідувальну групу, що складалася зі шести терористів.

У СЦКК кажуть, що це може бути лише початком активізації окупантів з "ЛНР", які у подальшому можуть привести до суттєвого загострення ситуації в зоні проведення АТО.

"Українська сторона СЦКК також попереджає, що НЗФ ОРЛО можуть вдатися до серйозних провокацій і навіть терористичних актів в населених пунктах на Луганському напрямку, спрямованих проти мирного місцевого населення з метою компрометації та звинувачення в цьому ЗСУ, з тим щоб зірвати перемир’я, оголошене на період збору врожаю", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, у неділю, 24 червня станом на 18:00 штабом АТО було зафіксовано 4 обстрілів з боку бойовиків. Двоє військовослужбовців ЗС України у суботу загинули. Один воїн отримав поранення. Ще один боєць сил АТО зазнав бойової травми. За ніч кількість обстрілів зросла до 26.