"ЛНР" погасила частину боргу за водопостачання
Попаснянський водоканал тепер зможе погасити заборгованість перед постачальником електроенергії і відновити постачання питної в напрямку Луганська, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
Зазначають, що до розрахунків залучено підприємства, які зареєстровані на підконтрольній уряду України території та здійснюють діяльність у рамках українського правового поля.
Механізм оплати боргу, розроблений у рамках Тристоронньої контактної групи, використано вперше.
Попаснянський водоканал є постачальником води для 80 тис. жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, і для 1,2 млн жителів тимчасово окупованих територій. Однак оплати за постачання води підприємство не отримувало.
З метою врегулювання цієї ситуації в рамках домовленостей Тристоронньої контактної групи в Мінську для проведення розрахунків за поставлену в "ЛНР" воду було створено ТОВ "Джерело нового життя". 25 серпня 2016 року між КП "Попаснянський районний водоканал" і ТОВ було укладено договір на послугу централізованого питного водопостачання, згідно з яким розрахунки мали початися з 4 вересня 2016 року. Але їх так і не було здійснено.
Нагадаємо, що ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 1 грудня знеструмило агрегати Петровської насосної станції другого підйому, яким здійснювалася подача води до так званої "ЛНР".
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