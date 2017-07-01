"ЛНР" погасила частину боргу за водопостачання

6-го січня комунальному підприємству "Попаснянський районний водоканал" було сплачено частину боргу в розмірі 10,5 млн гривень за водопостачання на не підконтрольну уряду України територію Луганської області.

Попаснянський водоканал тепер зможе погасити заборгованість перед постачальником електроенергії і відновити постачання питної в напрямку Луганська, повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.

Зазначають, що до розрахунків залучено підприємства, які зареєстровані на підконтрольній уряду України території та здійснюють діяльність у рамках українського правового поля.

Механізм оплати боргу, розроблений у рамках Тристоронньої контактної групи, використано вперше.

Попаснянський водоканал є постачальником води для 80 тис. жителів Луганської області, які проживають на контрольованій українською владою території, і для 1,2 млн жителів тимчасово окупованих територій. Однак оплати за постачання води підприємство не отримувало.

З метою врегулювання цієї ситуації в рамках домовленостей Тристоронньої контактної групи в Мінську для проведення розрахунків за поставлену в "ЛНР" воду було створено ТОВ "Джерело нового життя". 25 серпня 2016 року між КП "Попаснянський районний водоканал" і ТОВ було укладено договір на послугу централізованого питного водопостачання, згідно з яким розрахунки мали початися з 4 вересня 2016 року. Але їх так і не було здійснено.

Нагадаємо, що ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" 1 грудня знеструмило агрегати Петровської насосної станції другого підйому, яким здійснювалася подача води до так званої "ЛНР".