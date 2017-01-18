ЛНРівця засудили до 8,5 року тюрми
Співробітники спецслужби встановили, що мешканець Миколаєва у 2014 році долучився до бойовиків "ЛНР".
Спочатку він перебував у складі терористичного угруповання "управління гуманітарних операцій", що спеціалізувалося на диверсіях проти мирного населення під виглядом українських підрозділів. Потім бойовик перейшов до незаконного збройного формування "батальйон спеціального призначення "Вимпел", в якому брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
Оперативники СБУ затримали бойовика у листопаді 2015 року, коли він прибув до рідного міста у "відпустку". Під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці виявили посвідчення терористичного угруповання, двохсотграмову тротилову шашку з двома детонаторами та інструкцію стосовно роботи з вибуховими речовинами.
Рішенням суду бойовика було визнано винним у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, у грудні суд звільнив від відповідальності колишнього бойовика "ЛНР", який переконався у хибності ідей "Новоросії".
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