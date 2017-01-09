Українська співачка Світлана Лобода стала ведучою на російському телеканалі "МУЗ-ТВ".

"Друзі, представляємо вам нову зоряну ведучу каналу МУЗ-ТВ! У суботу о 21:00 дивіться прем'єру чарту 10 Sexy, який для вас представить LOBODA!", - повідомила співачка у своєму Instagram.

Нагадаємо, що 28 травня Лобода мала виступити в одеському клубі "Ібіца", але місцеві активісти зірвали її концерт - у хід пішли петарди і димові шашки. Співачці закидали виступи в Росії. Організатори вирішили скасувати концерт, а саму Лободу евакуювали з клубу на катері.

Наприкінці липня організатори анонсували концерт співачки на одеському стадіоні "Чорноморець" на 3 вересня, але його також скасували через загрозу заворушень. Відзначимо, що в червні Лобода була ведучою на премії RU.TV, де сама ж і взяла основну номінацію.