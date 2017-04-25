Логвинський претендуватиме на посаду президента ПАРЄ

У разі відставки Педро Аграмунта на посаду президента Парламентської асамблеї Ради Європи претендуватиме віце-президент ПАРЄ і делегат від України Георгій Логвинський.

"Питання про те, що він залишиться президентом, уже не стоїть... Після цього буде проведено певні зміни в керівництві, а саме з огляду на те, що зараз квота Європейської народної партії, відповідно, вона висуне одного зі своїх віце-президентів на позицію президента. Шестеро осіб, які є членами партії, серед них також представник України Логвинський, претендуватимуть на позицію голови ПАРЄ", - розповів депутат Борислав Береза, інформує "112 Україна".

Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Зазначимо, що президент ПАРЄ Педро Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Очікується, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.