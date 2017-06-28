Логвинський тимчасово виконуватиме обов'язки президента ПАРЄ

Група Європейської народної партії в ПАРЄ виключила Аграмунта зі свого складу

Після виключення з фракції Європейської народної партії Педро Аграмунта обов'язки президента Парламентської Асамблеї Ради Європи, відповідно до регламенту, переходять до віце-президента, що представляє цю ж фракцію.

Ним є представник України, депутат Георгій Логвинський, інформує прес-служба "Народного фронту".

"За регламентом обов’язки президента Асамблеї виконує віце-президент, який відноситься до групи ЄНП. Від сьогодні мені буде представлено честь виконувати обов’язки президента Парламентської асамблеї Ради Європи та вести засідання", – цитує Логвинського прес-служба політичної партії.

Відзначимо, що в середу, 28 червня, група Європейської народної партії в Парламентській асамблеї Ради Європи виключила президента ПАРЄ Педро Аграмунта зі свого складу.

Як відомо, Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.