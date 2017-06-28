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Логвинський тимчасово виконуватиме обов'язки президента ПАРЄ

Група Європейської народної партії в ПАРЄ виключила Аграмунта зі свого складу
Після виключення з фракції Європейської народної партії Педро Аграмунта обов'язки президента Парламентської Асамблеї Ради Європи, відповідно до регламенту, переходять до віце-президента, що представляє цю ж фракцію.
Логвинський тимчасово виконуватиме обов Георгій Логвинський. Фото: radiosvoboda.org

Ним є представник України, депутат Георгій Логвинський, інформує прес-служба "Народного фронту".

"За регламентом обов’язки президента Асамблеї виконує віце-президент, який відноситься до групи ЄНП. Від сьогодні мені буде представлено честь виконувати обов’язки президента Парламентської асамблеї Ради Європи та вести засідання", – цитує Логвинського прес-служба політичної партії.

Відзначимо, що в середу, 28 червня, група Європейської народної партії в Парламентській асамблеї Ради Європи виключила президента ПАРЄ Педро Аграмунта зі свого складу.

Як відомо, Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.

Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.

Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.

Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.

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28 06 2017 16:35
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