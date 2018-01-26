Логвинський: Завдання України в ПАРЄ - відстоювати інтереси держави в питаннях захисту від агресії РФ
"Європейці ставляться до Росії як до міни посеред Європи, і вони не хочуть її підірвати, вони хочуть її розмінувати. Тому діють акуратно. А ось в рамках розмінування, як кажуть слідчі в прокуратурі, головне не вийти на самих себе. Загравання з Російською Федерацією іноді приймають таку форму… підтримки Російської Федерації. І я про це в залі (ПАРЄ) також говорю", - заявив Георгій Логвинський у коментарі журналістам, перебуваючи на зимовій сесії ПАРЄ у Страсбурзі.
Георгій Логвинський зауважив, що під час дискусій навколо питань щодо України та Росії з європейськими партнерами вони погоджуються, що такі дії, як захоплення чужих територій, окупація, порушення прав людини є неприпустимими, проте деякі партнери "шукають діалогу з Росією".
"Ми повинні так вибудовувати позицію, щоб ні у кого не було можливості праворуч чи ліворуч зійти з дороги європейських цінностей, верховенства права, захисту прав людини", - наголосив представник фракції "Народний фронт".
Нагадаємо, що 23 січня Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію про гуманітарні наслідки війни в Україні. У резолюції вперше згадується проголосований українським парламентом закон про інтеграцію і зазначається, що Донбас є окупованою територією, а Росія - агресором.
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