Василь Ломаченко вийде в наступний раз в ринг 5 серпня

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко назвав точну дату свого наступного бою.

Як повідомляє BoxRec, наступний поєдинок Ломаченко відбудеться 5 серпня. Цю ж інформацію на своїй сторінці в Instagram підтвердив і сам боксер.

"5 серпня", - написав боксер.

Відзначимо, що ім'я наступного суперника українця поки залишається невідомим.

Напередодні в команді Ломаченко відреагували на кинутий виклик на поєдинок володаря поясу WBA у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Як повідомив менеджер українця Егіс Клімас, команді кубинського боксера потрібно звертатися в промоутерську компанію Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка, щоб домовитися про бій.

Нагадаємо. раніше Василь Ломаченко став автором найкращого нокауту за версією ESPN.