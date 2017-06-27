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Ломаченко назвав точну дату свого наступного бою

Василь Ломаченко вийде в наступний раз в ринг 5 серпня
Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко назвав точну дату свого наступного бою.
Ломаченко назвав точну дату свого наступного бою Василь Ломаченко. Фото: Xsport.ua

Як повідомляє BoxRec, наступний поєдинок Ломаченко відбудеться 5 серпня. Цю ж інформацію на своїй сторінці в Instagram підтвердив і сам боксер.

"5 серпня", - написав боксер.

Відзначимо, що ім'я наступного суперника українця поки залишається невідомим.

Напередодні в команді Ломаченко відреагували на кинутий виклик на поєдинок володаря поясу WBA у другій найлегшій вазі кубинця Гільєрмо Рігондо.

Як повідомив менеджер українця Егіс Клімас, команді кубинського боксера потрібно звертатися в промоутерську компанію Top Rank, яка представляє інтереси Ломаченка, щоб домовитися про бій.

Нагадаємо. раніше Василь Ломаченко став автором найкращого нокауту за версією ESPN.

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27 06 2017 21:59
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