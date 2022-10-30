Ломаченко переміг Ортіса у США

У неділю, 30 жовтня, відбувся бій колишнього чемпіона світу Василя Ломаченка проти американського легковаговика Джемейна Ортіса.

26-річний американець дав справжній бій українцю, пройшовши всю дистанцію поєдинку у 12 раундів.

Першу половину бою молодий Ортіс виглядав навіть трохи кращим, проте починаючи з сьомого раунду Ломаченко став більше і методично потрапляти у свого суперника, забравши чемпіонські раунди і здобувши важку перемогу одноголосним рішенням суддів - 115-113, 116-111, 117-111.

Поєдинок став головною подією вечора боксу у Нью-Йорку на арені "Медісон Сквер Гарден".

На кону поєдинку не стояли чемпіонські титули, а українець після поразки від Лопеса провів третій поспіль бій без поясів.

Нагадаємо, 34-річний Василь Ломаченко після початку повномасштабного військового вторгнення росії вступив у тероборону Білгород-Дністровського на Одещині. Український боксер довгий час не залишав країну та відмовився від бою за звання абсолютного чемпіона світу.

Раніше повідомлялось, що Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу. Ломаченко зайняв шосте місце у списку.