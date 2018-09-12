СПОРТ НОВИНИУ ніч з 8 на 9 грудня у Нью-Йорку відбувся бій між українцем Василем Ломаченком та Хосе Педрасою. Це був об'єднавчий бій, де на кону стояли одразу два чемпіонські пояси – WBA та WBO.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко переміг Педрасу та об'єднав чемпіонські пояси WBA й WBO
Переможця визначали судді
Фото: twitter.com/SC_ESPN
Очікувалося, що Ломаченко достроково переможе, однак Педраса вистояв усі 12-у раунді. Тож переможця визначали судді.
Вони одноголосним рішенням віддали перемогу Ломаченку. Тож українець став чемпіоном світу за версіями WBA та WBO у легкій вазі.
Нагадаємо, що український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі, нокаутувавши Хорхе Лінареса в десятому раунді.
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