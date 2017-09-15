СПОРТ НОВИНИЧемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (9-1, 7 КО) проведе бій проти кубинця Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО).Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко проведе бій проти кубинця Гільєрмо Рігондо
Обидва спортсмени є олімпійськими чемпіонами
Василь Ломаченко. Фото: Xsport.ua
Поєдинок відбудеться на легендарній арені в Нью-Йорку Madison Square Garden 9 грудня 2017 року, повідомляє на своєму сайті промоутерська компанія українця Top Rank.
Відзначимо, що і Ломаченко, і Рігондо є дворазовими олімпійськими чемпіонами. Бій пройде у ваговій категорії українця - кубинець, який є чемпіоном світу WBA у другій найлегшій вазі, "підніметься" у вазі.
Нагадаємо, що український чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вранці 6 серпня за київським часом провів бій проти колумбійця Мігеля Марріаги, здобувши перемогу за підсумками всього семи раундів.
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15 09 2017 21:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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