Ломаченко розповів, з ким хоче битися

Український чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко заявив про те, що хоче провести бій з американським боксером Майкі Гарсією

На думку українського бійця, якась частина людей, думку яких він питав у Twitter, вплине на вибір його наступного суперника, оскільки про це може почути його промоутер, повідомляє UA:Спорт у Facebook.

"Сам я хочу поєдинка з Майкі Гарсією", - додав Ломаченко.

Підбиваюси підсумки 2017 року, український боксер вважає, що той пройшов непогано, адже у всіх трьох боях він здобув перемоги. Крім того, обійшлося без травм.

"У новому році, в першу чергу, бажаю здоров'я та мирного неба над головою. Щоб у нас швидше це все, що відбувається, закінчилося", - зазначив Ломаченко.

Нещодавно боксер створив у своєму Twitter опитування для фанатів з питанням про свого наступного противника. Спортсмен виділив чотири основні кандидатури - чемпіона WBC у другій напівлегкій вазі Мігеля Берчельта (32-1, 28 КО), протеже Флойда Мейвезера Джервонту Девіса (19-0, 18 КО), чемпіона WBC у легкій вазі Майкі Гарсію (37-0, 30 КО) і чемпіона WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (43-3, 27 КО). З 46 відсотками наразі лідирує Майкі Гарсія.

Нагадаємо, напередодні Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO.