Василь Ломаченко став автором найкращого нокауту за версією ESPN, - ВІДЕО

Відомий боксер Хуан Мануель Маркес заявив, що в захваті від боксу Василя

Український чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко отримав чергове міжнародне визнання.

Вітчизняного боксера визнано автором найкращого нокаути у світу в 2016 році. Такого звання нашого співвітчизника удостоєно від авторитетного видання ESPN.

Колишній чемпіон світу в чотирьох різних вагових категоріях Хуан Мануель Маркес в ефірі програми Golpe a Golpe заявив, що в захваті від Василя.

Експертів боксу вразив ефектний нокаут Ломаченкао, яким він переміг пуерторіканського чемпіона Романа Мартінеса.

Нагадаємо, що український чемпіон світу за версією WBP Василь Ломаченко став найкращим боксером світу у 2016 році за версією американського порталу Boxing News 24.