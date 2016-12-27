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Василь Ломаченко став автором найкращого нокауту за версією ESPN, - ВІДЕО

Відомий боксер Хуан Мануель Маркес заявив, що в захваті від боксу Василя
Український чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко отримав чергове міжнародне визнання.
Василь Ломаченко став автором найкращого нокауту за версією ESPN, - ВІДЕО Василь Ломаченко. Фото: sportanalytic.com

Вітчизняного боксера визнано автором найкращого нокаути у світу в 2016 році. Такого звання нашого співвітчизника удостоєно від авторитетного видання ESPN.

Колишній чемпіон світу в чотирьох різних вагових категоріях Хуан Мануель Маркес в ефірі програми Golpe a Golpe заявив, що в захваті від Василя.

Експертів боксу вразив ефектний нокаут Ломаченкао, яким він переміг пуерторіканського чемпіона Романа Мартінеса.

Нагадаємо, що український чемпіон світу за версією WBP Василь Ломаченко став найкращим боксером світу у 2016 році за версією американського порталу Boxing News 24.

Окрім того, український чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко після перемоги над ямайцем Ніколасом Волтерсом увійшов до топ-20 найкращих боксерів світу.
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27 12 2016 12:31
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