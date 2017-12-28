Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO

Найвідоміший телеканал продовжує підбивати підсумки року, що минає

Спортивний телеканал HBO назвав боксера, який став найкращим в 2017 році, що минає.

Про це повідомляє Boxing Scene.

Ним став українець Василь Ломаченко.

За рік "хай-тек" провів три поєдинки, в яких незмінно перемагав достроково. Його суперниками були Джейсон Соса, Мігель Марріага і Гільєрмо Рігондо.

Нагадаємо, раніше Ломаченка визнали найкращим боксером світу за версією одного з найстаріших і найавторитетніших боксерських порталів світу Fightnews.com.