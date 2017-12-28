СПОРТ НОВИНИСпортивний телеканал HBO назвав боксера, який став найкращим в 2017 році, що минає.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO
Найвідоміший телеканал продовжує підбивати підсумки року, що минає
Василь Ломаченко. Фото: Stephen Dunn/Getty Images
Про це повідомляє Boxing Scene.
Ним став українець Василь Ломаченко.
За рік "хай-тек" провів три поєдинки, в яких незмінно перемагав достроково. Його суперниками були Джейсон Соса, Мігель Марріага і Гільєрмо Рігондо.
Нагадаємо, раніше Ломаченка визнали найкращим боксером світу за версією одного з найстаріших і найавторитетніших боксерських порталів світу Fightnews.com.
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