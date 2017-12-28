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Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO

Найвідоміший телеканал продовжує підбивати підсумки року, що минає
Спортивний телеканал HBO назвав боксера, який став найкращим в 2017 році, що минає.
Ломаченко став боксером 2017 року за версією HBO Василь Ломаченко. Фото: Stephen Dunn/Getty Images

Про це повідомляє Boxing Scene.

Ним став українець Василь Ломаченко.

За рік "хай-тек" провів три поєдинки, в яких незмінно перемагав достроково. Його суперниками були Джейсон Соса, Мігель Марріага і Гільєрмо Рігондо.

Нагадаємо, раніше Ломаченка визнали найкращим боксером світу за версією одного з найстаріших і найавторитетніших боксерських порталів світу Fightnews.com.

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28 12 2017 23:49
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