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Ломаченко став чемпіоном світу в третій ваговій категорії

Українець вперше в професіоналах опинився в нокдауні
Український боксер Василь Ломаченко став чемпіоном світу за версією WBA в легкій вазі, нокаутувавши Хорхе Лінареса в десятому раунді.
Ломаченко став чемпіоном світу в третій ваговій категорії Фото: zimbio.com

"Ломаченко почав бій з розвідки, і перші два раунди боксери провели без особливої ​​активності. Після цього українець почав набирати обертів і виглядав активніше свого суперника. Ось тільки в шостому раунді Лінарес завдав правий прямий і застав Ломаченко зненацька - українець вперше в професіоналах опинився в нокдауні", - пише Xsport.

Анатолій Ломаченко спробував заспокоїти сина, і Василь після кількох рівних раундів ударом по печінці вразив свого суперника і відправив венесуельця в нокаут - ТКО 10.

Таким чином, Ломаченко став чемпіоном світу в третій ваговій категорії і встановив новий рекорд, зробивши це в дванадцятому поєдинку.

Нагадаємо, що спортивний телеканал HBO назвав Ломаченка найкращим боксером в 2017 році.

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13 05 2018 10:40
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