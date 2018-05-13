Ломаченко став чемпіоном світу в третій ваговій категорії
"Ломаченко почав бій з розвідки, і перші два раунди боксери провели без особливої активності. Після цього українець почав набирати обертів і виглядав активніше свого суперника. Ось тільки в шостому раунді Лінарес завдав правий прямий і застав Ломаченко зненацька - українець вперше в професіоналах опинився в нокдауні", - пише Xsport.
Анатолій Ломаченко спробував заспокоїти сина, і Василь після кількох рівних раундів ударом по печінці вразив свого суперника і відправив венесуельця в нокаут - ТКО 10.
Таким чином, Ломаченко став чемпіоном світу в третій ваговій категорії і встановив новий рекорд, зробивши це в дванадцятому поєдинку.
Нагадаємо, що спортивний телеканал HBO назвав Ломаченка найкращим боксером в 2017 році.
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