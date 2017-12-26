Ломаченко став кращим боксером 2017 року за версією ще одного авторитетного видання

Українського чемпіона світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі Василя Ломаченка визнали найкращим боксером 2017 року за версією порталу BoxingScene.

У коментарі цієї оцінки журналіст медіа Майкл Розенталь пише, що український боєць може стати Флойдом Мейвезером і Менні Паккьяо в одній особі. За його словами, навички дворазового олімпійського чемпіона захоплюють усіх, адже він майже завжди знаходиться в потрібному місці й в потрібний час.

"Він володіє умінням вдарити та не пропустити удар, як це властиво Мейвезеру, хоча в них різні стилі", - відзначає автор.

Журналіст додає, що Ломаченко "немовби поглинає душу своїх суперників" завдяки здатності методично наносити важкі удари. Разом з тим, Розенталь сумнівається, що українець заробить стільки ж, скільки вдалося Мейвезеру або Пакьяо, хоча з боксерської точки зору починає досягати їх рівня.

"Можна було б говорити, що після відходу Андре Уорда Геннадій Головкін - наступний у боротьбі за статус кращого боксера світу, але хто дійсно вважає, що він краще Ломаченка? Я таких не знаю. Якщо хтось змагається з Ломаченком, так це Теренс Кроуфорд ", - переконаний автор.

Напередодні Ломаченка визнали найкращим боксером світу за версією одного з найстаріших і найавторитетніших боксерських порталів світу Fightnews.com.