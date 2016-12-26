Ломаченко визнаний найкращим боксером світу за версією Boxing News 24
Головною заслугою спортсмена, на думку експертів порталу, є перемога українця над суперчемпіоном WBO в напівлегкій вазі Романом Мартінесом, інформує Boxing News 24.
"Іншу велику перемогу Ломаченко здобув над Ніколасом Волтерсом. Деякі фанати говорили, що Уолтерс не боксував до цього бою цілий рік. Так, це правда. Але по тому, як домінував Ломаченко в рингу, стало зрозуміло, що він побив суперника, скільки б боїв той не провів у році. Василь довів, що він набагато кращий боєць", – йдеться у повідомленні порталу.
Нагадаємо, що український чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко після перемоги над ямайцем Ніколасом Волтерсом увійшов до топ-20 найкращих боксерів світу.
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