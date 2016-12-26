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Ломаченко визнаний найкращим боксером світу за версією Boxing News 24

Фахівці відзначають перемогу українця над Романом Мартінесом
Український чемпіон світу за версією WBP Василь Ломаченко став найкращим боксером світу у 2016 році за версією американського порталу Boxing News 24.
Ломаченко визнаний найкращим боксером світу за версією Boxing News 24 Василь Ломаченко. Фото: Xsport.ua

Головною заслугою спортсмена, на думку експертів порталу, є перемога українця над суперчемпіоном WBO в напівлегкій вазі Романом Мартінесом, інформує Boxing News 24.

"Іншу велику перемогу Ломаченко здобув над Ніколасом Волтерсом. Деякі фанати говорили, що Уолтерс не боксував до цього бою цілий рік. Так, це правда. Але по тому, як домінував Ломаченко в рингу, стало зрозуміло, що він побив суперника, скільки б боїв той не провів у році. Василь довів, що він набагато кращий боєць", – йдеться у повідомленні порталу.

Нагадаємо, що український чемпіон світу за версією WBO Василь Ломаченко після перемоги над ямайцем Ніколасом Волтерсом увійшов до топ-20 найкращих боксерів світу.

Варто відзначити, що з рейтингу виключено Володимира Кличка, який більше року не проводив бої. Кличко отримав травму і проведе свій наступний поєдинок в 2017 році.
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26 12 2016 17:37
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