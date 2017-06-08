CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїнський чемпіон світу в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко вранці 6 серпня за київським часом провів бій проти колумбійця Мігеля Марріаги, здобувши перемогу за підсумками всього семи раундів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Ломаченко захистив титул чемпіона WBO
Колумбієць протримався лише сім раундів
Фото: з відкритих джерел
Ломаченко відправив Марріагу в нокдаун разом з гонгом, і на восьмий раунд колумбієць уже не вийшов.
Таким чином, Василь здобув свою дев'яту перемогу на професійному рингу.
Поєдинок відбувся на арені Microsoft Theater у Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, що Ломаченко востаннє виходив на ринг 9 квітня, без проблем захистивши титул у бою проти американця Джейсона Соси. Той протримався 9 раундів.
Ломаченко став чемпіоном світу WBO в другій напівлегкій вазі 11 червня 2016 року. До цього два роки він був чемпіоном у напівлегкій вазі.
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06 08 2017 10:50 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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