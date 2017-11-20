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Лондон переводить частину автобусів на біопаливо з кави

Лондонці щорічно генерують 200 тис. тонн кавових відходів
Транспортне управління Лондона переводить частину міських автобусів на біодизельне паливо, виготовлене з кавових відходів.
Лондон переводить частину автобусів на біопаливо з кави Фото: dt.ua

Британська влада все частіше використовує біопаливо, щоб знизити забруднення повітря. Однак вперше Лондон знайде застосування на транспорті кавовим відходам, які столиця виробляє в надлишку, - повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Британський стартап bio-bean, створений підприємцем Артуром Кєєм, переробляє кавову гущу промисловим способом і продає свою продукцію британським компаніям, які використовують її для опалення будівель і в якості палива для автомобілів.

За даними bio-bean, лондонці щорічно генерують 200 тис. тонн кавових відходів, при цьому кожна тонна кавових відходів дозволяє скоротити викиди вуглекислого газу на 6,8 тонни.

Для того щоб забезпечити паливом один лондонський автобус, жителям і гостям столиці необхідно випивати 2,55 млн чашок на рік, пише BBC.

У bio-bean працює найбільший землевласник Великобританії і один найбагатших людей країни - герцог Вестмінстерський Хью Річард Луїс Гросвенор.

Нагадаємо, водії старих машини, які забруднюють повітря, платитимуть майже вдвічі більше, аби їздити в центрі Лондона.

 

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20 11 2017 11:32
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