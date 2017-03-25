Лондон протестує проти виходу Великобританії з ЄС, – ФОТО

Марш і мітинг пройшли під гаслом "Unite for Europe" (Об'єднаємося для Європи)

Тисячі людей пройшли маршем вулицями Лондона в суботу, 25 березня, щоб висловити протест проти виходу Великої Британії з Євросоюзу.

Про це повідомляє Reuters.

Люди вийшли на вулиці за чотири дні до того, як прем'єр-міністр Тереза Мей має офіційно запустити механізм Brexit.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

Марш під гаслом "Unite for Europe" (Об'єднаємося для Європи) завершився мітингом на площі біля парламенту, де на цьому тижні стався теракт, в результаті якого загинули чотири людини.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

Учасники маршу вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих на початку демонстрації.

Активісти розмахували прапорами ЄС і плакатами з гаслами на кшталт "Який план?" і "Зупиніть Brexit".



Фото: reuters.com

На деяких плакатах були написи "з Днем народження ЄС" – сьогодні відзначається 60-річчя підписання Римського договору.



Фото: reuters.com

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II схвалила законопроект, який дозволяє уряду країни розпочати процедуру виходу з Євросоюзу.

Раніше Британський парламент схвалив законопроект, який дозволяє уряду Британії розпочати процедуру Brexit.