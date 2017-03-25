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Лондон протестує проти виходу Великобританії з ЄС, – ФОТО

Марш і мітинг пройшли під гаслом "Unite for Europe" (Об'єднаємося для Європи)
Тисячі людей пройшли маршем вулицями Лондона в суботу, 25 березня, щоб висловити протест проти виходу Великої Британії з Євросоюзу.
Лондон протестує проти виходу Великобританії з ЄС, – ФОТО Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

Люди вийшли на вулиці за чотири дні до того, як прем'єр-міністр Тереза Мей має офіційно запустити механізм Brexit.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Марш під гаслом "Unite for Europe" (Об'єднаємося для Європи) завершився мітингом на площі біля парламенту, де на цьому тижні стався теракт, в результаті якого загинули чотири людини.


Фото: reuters.com


Фото: reuters.com

Учасники маршу вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих на початку демонстрації.

Активісти розмахували прапорами ЄС і плакатами з гаслами на кшталт "Який план?" і "Зупиніть Brexit".


Фото: reuters.com

На деяких плакатах були написи "з Днем народження ЄС" – сьогодні відзначається 60-річчя підписання Римського договору.


Фото: reuters.com

Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II схвалила законопроект, який дозволяє уряду країни розпочати процедуру виходу з Євросоюзу.

Раніше Британський парламент схвалив законопроект, який дозволяє уряду Британії розпочати процедуру Brexit.

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25 03 2017 18:50
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