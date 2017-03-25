Лондон протестує проти виходу Великобританії з ЄС, – ФОТО
Про це повідомляє Reuters.
Люди вийшли на вулиці за чотири дні до того, як прем'єр-міністр Тереза Мей має офіційно запустити механізм Brexit.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Марш під гаслом "Unite for Europe" (Об'єднаємося для Європи) завершився мітингом на площі біля парламенту, де на цьому тижні стався теракт, в результаті якого загинули чотири людини.
Фото: reuters.com
Фото: reuters.com
Учасники маршу вшанували хвилиною мовчання пам'ять про загиблих на початку демонстрації.
Активісти розмахували прапорами ЄС і плакатами з гаслами на кшталт "Який план?" і "Зупиніть Brexit".
Фото: reuters.com
На деяких плакатах були написи "з Днем народження ЄС" – сьогодні відзначається 60-річчя підписання Римського договору.
Фото: reuters.com
Нагадаємо, королева Великобританії Єлизавета II схвалила законопроект, який дозволяє уряду країни розпочати процедуру виходу з Євросоюзу.
Раніше Британський парламент схвалив законопроект, який дозволяє уряду Британії розпочати процедуру Brexit.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Наслідки пожежі у Балаклії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків