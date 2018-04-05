Великобританія використає великі саміти для посилення антиросійського альянсу

Британські дипломати планують використати для цих цілей чотири великі цьогорічні саміти - G7, G20, НАТО та ЄС

Велика Британія планує використати низку міжнародних самітів для посилення антиросійського альянсу у відповідь на отруєння колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його доньки у Солсбері.

Британія планує використати саміти для закликів до розширеної стратегії протидії російській дезінформації та перегляду традиційного дипломатичного діалогу з Москвою, - повідомляє The Guardian.

Британські дипломати планують використати для цих цілей чотири великі цьогорічні саміти - G7, G20, НАТО та ЄС.

"Міністр закордонних справ сприймає відповідь Росії на хіматаку в Думі і Солсбері як поворотний момент, і вважає, що існує міжнародна підтримка зробити більше", - сказав представник уряду. "Швидше за все Британія буде просувати питання протидії російській дезінформації та пошук механізму забезпечення відповідальності за використання хімічної зброї" – додав він.

Колишні співробітники міністерства закордонних справ визнають, що у минулому спостерігалося інституційне небажання "дратувати" Росію, однак після отруєння Скрипала та його дочки Юлії ця позиція зникає.

Як зазначається, у британському парламенті формується між партійний альянс, який більше не розглядає питання російської корупції через призму фінансів, а як загрозу безпеці та зовнішній політиці, що вимагає нових санкцій, навіть якщо це призведе до короткострокового економічного збитку для Великої Британії.