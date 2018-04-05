Великобританія використає великі саміти для посилення антиросійського альянсу
Британія планує використати саміти для закликів до розширеної стратегії протидії російській дезінформації та перегляду традиційного дипломатичного діалогу з Москвою, - повідомляє The Guardian.
Британські дипломати планують використати для цих цілей чотири великі цьогорічні саміти - G7, G20, НАТО та ЄС.
"Міністр закордонних справ сприймає відповідь Росії на хіматаку в Думі і Солсбері як поворотний момент, і вважає, що існує міжнародна підтримка зробити більше", - сказав представник уряду. "Швидше за все Британія буде просувати питання протидії російській дезінформації та пошук механізму забезпечення відповідальності за використання хімічної зброї" – додав він.
Колишні співробітники міністерства закордонних справ визнають, що у минулому спостерігалося інституційне небажання "дратувати" Росію, однак після отруєння Скрипала та його дочки Юлії ця позиція зникає.
Як зазначається, у британському парламенті формується між партійний альянс, який більше не розглядає питання російської корупції через призму фінансів, а як загрозу безпеці та зовнішній політиці, що вимагає нових санкцій, навіть якщо це призведе до короткострокового економічного збитку для Великої Британії.
Нагадаємо, колишній співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка Юлія були отруєні у британському Солсбері на початку березня.
Великобританія звинуватила у причетності до замаху Росію і вислала понад 20 російських дипломатів. Такий же крок зробили інші західні країни, звідки було вислано загалом більше 100 російських дипломатів. Росія відповіла дзеркальними заходами.
Борис Карпічков у березні заявив британським ЗМІ, що незадовго до отруєння Скрипаль отримав попередження про те, що ФСБ збирається усунути людину з таким прізвищем. Крім того, Карпічков розповів, що близько 10 років тому сам пережив спробу отруєння в Новій Зеландії.
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