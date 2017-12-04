Лондон закликав Росію змінити зовнішньополітичний курс щодо Сирії

Райкрофт закликав Москву використовувати свій вплив на Асада, щоб покласти край

Постійний представник Великої Британії в ООН Метью Райкрофт закликав Росію змінити свою політику щодо Сирії і відмовитися від підтримки Башара Асада.

Постійний представник Великої Британії в ООН Метью Райкрофт закликав Росію змінити свою політику щодо Сирії і відмовитися від підтримки Башара Асада.

"Вона (Росія – ред.) вирішила стати на бік вбивчого варвара-злочинця, а не на бік своїх колег у міжнародному співтоваристві. Вона стала на помилковий бік історії", - заявив британський дипломат, передає Радіо Свобода.

Райкрофт закликав Москву використовувати свій вплив на Асада, щоб покласти край цій війні. Варто відзначити, що спіч Райкрофта викликав бурхливу реакцію у російської сторони.

Заступник постійного представника Росії в ООН Володимира Сафронкова, який, звертаючись до британця російською мовою і на "ти", вигукнув: "Не смій ображати Росію більше".

Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили більше 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Росія, в свою чергу, вирішила призупинити дію укладеного з Вашингтоном меморандуму про запобігання інцидентів і забезпеченні безпеки польотів авіації в ході операцій в Сирії.