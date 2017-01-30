Лондонський фотограф поширює листівки про війну на Сході України, - ФОТО

"Я хотіла, щоб люди мали більше особистого ставлення до конфлікту", – розповіла фотокореспондент National Geographic, яка у 2014 приїхала в Україну з відрядження.



Фото: Associated Press

Тейлор-Лінд розповіла, що така ідея прийшла в голову в поштовому відділенні в центрі зони бойових дій. Ще влітку 2015-го вона замовила понад тисячу листівок і почала їх відправляти випадковим людям по всьому світу.



Фото: Associated Press

Світлинами листівок фотограф ділиться на своїх сторінках у соціальних мережах. Багато одержувачів пізніше ділились враженнями від отриманих листівок. Дехто відчував гнів, шок, розгубленість чи смуток, а пізніше ділились своїми враженнями у соцмережах, використовуючи хештеги #WelcomeToDonetsk і #WarIsPersonal.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок конфлікту на Донбасі постраждали 5 мільйонів людей, близько 1,7 мільйона дітей потребують допомоги, зокрема психологічної. Такі результати свого аналізу наводить неурядова організація Save the Сhildren.