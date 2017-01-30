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Лондонський фотограф поширює листівки про війну на Сході України, - ФОТО

Ще влітку 2015-го вона замовила понад тисячу листівок і почала їх відправляти випадковим людям по всьому світу
Фотокореспондент National Geographic Анастасія Тейлор-Лінд у співпраці із журналісткою із Донецька Алісою Соповою розсилають по всьому світу особливі поштівки із нагадування про війну на українському Донбасі.
Лондонський фотограф поширює листівки про війну на Сході України, - ФОТО Фото: Associated Press

На листівках переважно із краєвидами довоєнного Донецька вони пишуть імена та дати загиблих у війні на сході України, пише Associated Press.

Дівчата хочуть, щоб ця війна мала людське обличчя.


Фото: Associated Press

"Я хотіла, щоб люди мали більше особистого ставлення до конфлікту", – розповіла фотокореспондент National Geographic, яка у 2014 приїхала в Україну з відрядження.


Фото: Associated Press

Тейлор-Лінд розповіла, що така ідея прийшла в голову в поштовому відділенні в центрі зони бойових дій. Ще влітку 2015-го вона замовила понад тисячу листівок і почала їх відправляти випадковим людям по всьому світу.


Фото: Associated Press

Світлинами листівок фотограф ділиться на своїх сторінках у соціальних мережах. Багато одержувачів пізніше ділились враженнями від отриманих листівок. Дехто відчував гнів, шок, розгубленість чи смуток, а пізніше ділились своїми враженнями у соцмережах, використовуючи хештеги #WelcomeToDonetsk і #WarIsPersonal.

Нагадаємо, що в Україні внаслідок конфлікту на Донбасі постраждали 5 мільйонів людей, близько 1,7 мільйона дітей потребують допомоги, зокрема психологічної. Такі результати свого аналізу наводить неурядова організація Save the Сhildren.

 

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30 01 2017 15:20
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