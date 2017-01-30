Лондонський фотограф поширює листівки про війну на Сході України, - ФОТО
На листівках переважно із краєвидами довоєнного Донецька вони пишуть імена та дати загиблих у війні на сході України, пише Associated Press.
Дівчата хочуть, щоб ця війна мала людське обличчя.
Фото: Associated Press
"Я хотіла, щоб люди мали більше особистого ставлення до конфлікту", – розповіла фотокореспондент National Geographic, яка у 2014 приїхала в Україну з відрядження.
Фото: Associated Press
Тейлор-Лінд розповіла, що така ідея прийшла в голову в поштовому відділенні в центрі зони бойових дій. Ще влітку 2015-го вона замовила понад тисячу листівок і почала їх відправляти випадковим людям по всьому світу.
Фото: Associated Press
Світлинами листівок фотограф ділиться на своїх сторінках у соціальних мережах. Багато одержувачів пізніше ділились враженнями від отриманих листівок. Дехто відчував гнів, шок, розгубленість чи смуток, а пізніше ділились своїми враженнями у соцмережах, використовуючи хештеги #WelcomeToDonetsk і #WarIsPersonal.
Нагадаємо, що в Україні внаслідок конфлікту на Донбасі постраждали 5 мільйонів людей, близько 1,7 мільйона дітей потребують допомоги, зокрема психологічної. Такі результати свого аналізу наводить неурядова організація Save the Сhildren.
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