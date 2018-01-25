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Лондонський суд продовжив термін арешту всіх активів Коломойського і Боголюбова

Також їх зобов'язали розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи
Високий суд Лондона (Великобританія) за підсумками засідання 19 січня продовжив дію наказу про всесвітній арешт активів колишніх власників "Приватбанку" (Київ) Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на суму понад 2,5 млрд доларів до чергового відповідного указу суду.
Лондонський суд продовжив термін арешту всіх активів Коломойського і Боголюбова Фото: UBR

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у прес-службі "Приватбанку".

"Минулого тижня в англійському суді пройшли додаткові слухання щодо процесуальних питань у справі" ПриватБанку "проти Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова та інших осіб. Наказ суду про всесвітній арешт активів, винесений в грудні 2017 року, був продовжений до наступного відповідного наказу суду", - повідомили в банку.

Крім того, додали в прес-службі, суд зобов'язав Коломойського і Боголюбова розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, які безпосередньо беруть участь в розгляді справи.

Зазначимо, Коломойський минулого місяця заявляв, що арешт його активів є тимчасовим.

20 грулня  Високий Суд Англії видав наказ про всесвітній арешт активів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також шести компаній, які, ймовірно, їм належать.

Відповідне рішення суд у Лондоні ухвалив у рамках судового процесу "ПриватБанку" проти своїх колишніх власників. Націоналізований банк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже 2 млрд доларів.

За допомогою цього судового розгляду "ПриватБанк" збирається повернути понад 2,5 млрд дол США, з урахуванням відсотків.

Нагадаємо, що за кілька днів до цього Солом'янський райсуд Києва за позовом Коломойського заборонив проводити розслідування про виведення коштів (forensic audit) з "ПриватБанку" перед націоналізацією.

Цікаво, що кілька днів тому генпрокурор Юрій Луценко розповів, що випадково зустрівся з олігархом Ігорем Коломойським в Амстердамінаприкінці листопада. Про зміст розмов із бізнесменом Луценко розповідати не став.

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25 01 2018 11:18
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