Лондонський суд слухатиме справу "Приват проти Коломойського"

Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом

У вівторок Високий суд Лондона розгляне позов «ПриватБанку» до колишніх власників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Про це повідомляється на сайті суду.

Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у справі "ПриватБанку".

Відповідне рішення суд у Лондоні ухвалив у рамках судового процесу "ПриватБанку" проти своїх колишніх власників. Націоналізований банк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже 2 млрд доларів.

За допомогою цього судового розгляду "ПриватБанк" збирається повернути понад 2,5 млрд дол США, з урахуванням відсотків.

"ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.