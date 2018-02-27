Лондонський суд слухатиме справу "Приват проти Коломойського"
Про це повідомляється на сайті суду.
Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом.
Нагадаємо, Високий суд Англії 19 грудня видав наказ про арешт активів колишніх власників Приватбанку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова у справі "ПриватБанку".
Відповідне рішення суд у Лондоні ухвалив у рамках судового процесу "ПриватБанку" проти своїх колишніх власників. Націоналізований банк звинувачує Коломойського та Боголюбова у тому, що вони вивели з фінустанови майже 2 млрд доларів.
За допомогою цього судового розгляду "ПриватБанк" збирається повернути понад 2,5 млрд дол США, з урахуванням відсотків.
"ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.
НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.
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