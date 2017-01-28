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Лондонський суд винесе рішення щодо "кредиту Януковича" у квітні, - Мінфін

Міністр впевнений, що представники української сторони аргументовано довели свою позицію
Міністерство фінансів України прогнозує, що в квітні цього року Лондонський суд винесе своє рішення з боргу на $3 млрд, отриманих урядом екс-президента Віктора Януковича взимку 2013 року.
Лондонський суд винесе рішення щодо "кредиту Януковича" у квітні, - Мінфін Фото: espreso.tv

Відповідну заяву зробив міністр фінансів Олександр Данилюк, повідомляє "Громадське".

"Були слухання, на яких були заслухані обидві сторони. Зараз судді потрібно прийняти рішення оформити його документально. Думаю, через три місяці буде відомо про рішення, може вже в квітні", - сказав міністр.

Данилюк вважає, що представники української сторони аргументовано довели свою позицію.

Нагадаємо, що у Високому суді Англії завершилися слухання позицій сторін за позовом Росії до України щодо боргу на 3 млрд доларів, отриманих урядом екс-президента Януковича взимку 2013 року.

Україна винна Росії $3 млрд за спірними облігаціями, які були випущені наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом. Президент РФ Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав лише $3 млрд.

В минулому році Україна реструктурувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак Росія заявила, що вона офіційний кредитор, і тому пропозиція України неприйнятна. Україна зі свого боку відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.

1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платіж у загальній сумі 3,075 млрд дол. США, і таким чином увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулися до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд. Крім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис. за день.

Міжнародний валютний фонд визнав кредит суверенним боргом.

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28 01 2017 14:37
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