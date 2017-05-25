Лондонський суд завтра проведе чергове засідання щодо "кредиту Януковича"

Високий суд Лондона в п'ятницю, 26 травня, проведе чергове засідання щодо боргу України перед Росією на суму 3 млрд доларів.

Про це йдеться в порядку денному суду.

Засідання заплановане на 10:30 за місцевим часом, пишуть "Українські новини".

Суд заслухає аргументи сторін, а також розгляне супутні питання.

Також, буде розглянуто питання продовження замороження виконання рішення суду про виплату боргу в 3 млрд доларів.

Нагадаємо, що у Високому суді Англії завершилися слухання позицій сторін за позовом Росії до України щодо боргу на 3 млрд доларів, отриманих урядом екс-президента Януковича взимку 2013 року.

Як повідомлялося, 29 березня Високий суд Лондона зобов'язав Україну погасити єврооблігації на 3 млрд доларів і сплатити відсотки. Також суд дозволив Україні подати апеляцію і припинив своє рішення про виплату Росії боргу у сумі 3 млрд доларів.

Україна винна Росії $3 млрд за спірними облігаціями, які були випущені наприкінці 2013 року як частина допомоги режиму Віктора Януковича в обмін на відмову від Асоціації з Євросоюзом. Президент РФ Володимир Путін обіцяв Януковичу $15 млрд, але через Євромайдан видав лише $3 млрд.

В минулому році Україна реструктурувала 13 випусків євробондів на загальну суму $15 млрд, домігшись від приватних кредиторів списання 20% боргу. Однак Росія заявила, що вона офіційний кредитор, і тому пропозиція України неприйнятна. Україна зі свого боку відкинула можливість погашення боргу без реструктуризації і ввела мораторій на його виплату.

1 січня 2016 року Росія оголосила, що Україна не здійснила платіж у загальній сумі 3,075 млрд дол. США, і таким чином увійшла у стан дефолту. Російська влада звернулися до компанії The Law Debenture Corporation plc і почала процедури, необхідні для подачі позову в англійський суд. Крім того, за кожен день прострочення Україні нараховують штраф $683 тис. за день.

Міжнародний валютний фонд визнав кредит суверенним боргом.