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Лорак, Повалій, Сєдокова і Тодоренко потрапили під санкції РНБО

Обмеження передбачають зокрема блокування активів, обмеження торгових операцій, заборону на виведення капіталу та позбавлення державних нагород.
Лорак, Повалій, Сєдокова і Тодоренко потрапили під санкції РНБО Фото: з вільного доступу
Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції щодо українських співачок, які живуть у росії.
 
Про це повідомляється на сайті глави держави.
 
Під обмеження потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова і Регіна Тодоренко, які не засудили російську війну проти України. У списку також є колишня українська ведуча Сніжана Єгорова, яка підтримувала путіна.
 
Як писав iPress, санкції РНБО також торкнулися російської пропагандистки Тіни Канделакі, співаків та артистів Олега Газманова, Тіматі (Тимура Юнусова), Миколи Баскова, Стаса Михайлова, Надії Бабкіної, Стаса Костюшкіна, Юлії Чичеріної, акторів Івана Охлобистіна, Михайла Боярського, Сергія Безрукова, Михайла Пореченкова та інших (загалом у списку понад 3600 фізичних і юридичних осіб).
 
Обмеження передбачають зокрема блокування активів, обмеження торгових операцій, заборону на виведення капіталу та позбавлення державних нагород.
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21 10 2022 11:03
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