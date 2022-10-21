Лорак, Повалій, Сєдокова і Тодоренко потрапили під санкції РНБО

Обмеження передбачають зокрема блокування активів, обмеження торгових операцій, заборону на виведення капіталу та позбавлення державних нагород.

Президент Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони про санкції щодо українських співачок, які живуть у росії.

Про це повідомляється на сайті глави держави.

Під обмеження потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій, Анна Сєдокова і Регіна Тодоренко, які не засудили російську війну проти України. У списку також є колишня українська ведуча Сніжана Єгорова, яка підтримувала путіна.

Як писав iPress, санкції РНБО також торкнулися російської пропагандистки Тіни Канделакі , співаків та артистів Олега Газманова, Тіматі (Тимура Юнусова), Миколи Баскова, Стаса Михайлова, Надії Бабкіної, Стаса Костюшкіна, Юлії Чичеріної, акторів Івана Охлобистіна, Михайла Боярського, Сергія Безрукова, Михайла Пореченкова та інших (загалом у списку понад 3600 фізичних і юридичних осіб).

Обмеження передбачають зокрема блокування активів, обмеження торгових операцій, заборону на виведення капіталу та позбавлення державних нагород.