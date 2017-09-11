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Лося внесуть до Червоної книги України

Таким чином автоматично скасовуються затверджені раніше ліміти на відстріл 160 особин лося
Національна комісія з питань Червоної книги України проголосувала за внесення лося європейського до Червоної книги України.
Лося внесуть до Червоної книги України

"У ці хвилини завершилося засідання Національної комісії з питань Червоної книги України. Незважаючи на тиск мисливських лобі, більшістю голосів було ухвалено рішення про необхідність внесення лося до Червоної книги", - повідомив координатор руху за права тварин UAnimals Олександр Тодорчук

Голосування проходило в таємному форматі (24 голоси за, 6 проти, 1 утримався).

"Тепер Міністерство екології може остаточно внести тварину до Червоної книги і захистити від знищення. Наскільки відомо, міністр готовий до цього кроку. Вітаю!", - додав Тодорчук.

Нагадаємо, що міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак, який у лютому оголосив, що в Україні на 25 років заборонено полювання на лосів, пішов на поступки мисливцям і дозволив відстріл 160 особин лося у 2017 році.

Заборона полювання на лося призвела до протестів. 6 вересня до будівлі уряду прийшли сотні представників мисливських господарств і мисливців. Вони вимагали від Кабміну втрутитися в ситуацію і зняти заборону.

Цьогорічний ліміт на вбивство лосів встановлений на мінімально можливому рівні.
 

 

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09 11 2017 20:40
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